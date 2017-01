Suzuki et Philippe Monneret signent pour 5 ans !

Suzuki et Philippe Monneret signent pour 5 ans ! A partir du 1er janvier 2017, Suzuki et Philippe Monneret, numéro 1 de la formation 2 roues en France avec son école, Easymonneret, s’associent et s’engagent pour garantirtoujours plus de sécurité sur la route et partager ensemble leur passion du deux-roues ! EasyMonneret est une institution dans le monde de la moto et associée à un nom qui n’est plus à présenter: Philippe Monneret qui a notamment été vice-champion du Monde d’endurance avec Suzuki en 1994. Depuis toujours, très soucieux de la sécurité des jeunes et d’une image positive de la moto, il a également été à l’initiative, avec Jean-Pierre Beltoise,des écoles de pilotage auto-moto sur le circuit Carole. Pendant de nombreuses années, il a contribué à la formation des jeunes en collaboration avec le Conseil Général desHauts de Seine. En 2011 il lance la 1ère moto-école en ligne EasyMonneret…

